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Кубок России

Григорий Иванов: «У меня не будет симпатий в Суперфинале Кубка, победит сильнейший»

18 Мая 2023 • 18:32 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 19:00

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов порассуждал о грядущем Суперфинале Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар». Его клуб вчера, увы, в главный матч турнира не попал, проиграв в финале Пути регионов «быкам» Владимира Ивича.

«У меня не будет симпатий в финале. Пусть победит сильнейший», - заявил Иванов «Спорт-Экспрессу».

Как он пояснил далее, в обеих командах у него работают хорошие друзья, товарищи и земляки. Например, в ЦСКА это уроженец Свердловской области, главный тренер армейцев Владимир Федотов, а также бывшие игроки «Уралмаша» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов.

С «Краснодаром» у Иванова исторически сложились хорошие отношения.

«Общаемся с Сергеем Николаевичем Галицким, с Владимиром Хашигом», - добавил менеджер команды.

Суперфинал Кубка России пройдёт 11 июня, место действия – арена «Лужники» в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Григорий Иванов
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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