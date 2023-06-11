Хохлов рассказал, чего ждёт от матча «Краснодар» - ЦСКА

Наставник «Сочи» Дмитрий Хохлов высказался касательно предстоящего суперфинала Кубка России. В решающем матче турнира сойдутся московский ЦСКА и «Краснодар».

«В финалах не бывает фаворита. Хочется, чтобы матч «Краснодар» - ЦСКА получился ярким и с забитыми мячами. Главное, чтобы не был скучным. Я хочу, чтобы команды показали хороший футбол», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Финальный поединок состоится сегодня, 11 июня, на московском стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция игры пройдет на Liveresult.ru.