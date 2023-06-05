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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов: «Состав на финал с «Краснодаром»? Оценим, примем решение»

05 Июня 2023 • 13:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 17:00

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ещё не определился, какой состав выпустит на поле в финальном матче Кубка России, где его команда 11 июня встретится с «Краснодаром».

«Состав на Суперфинал? Посмотрим, как будут выглядеть футболисты на предстоящей неделе. Оценим, примем решение», – дал понять Федотов в разговоре с изданием Bobsoccer.

Напомним, в последний раз ЦСКА становился обладателем Кубка России в 2013 году, когда в серии пенальти был обыгран махачкалинский «Анжи».

Прошедший розыгрыш чемпионата России команда Владимира Федотов завершила на второй строчке.

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ЦСКА Москва Владимир Федотов
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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