Федотов: «Состав на финал с «Краснодаром»? Оценим, примем решение»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ещё не определился, какой состав выпустит на поле в финальном матче Кубка России, где его команда 11 июня встретится с «Краснодаром».

«Состав на Суперфинал? Посмотрим, как будут выглядеть футболисты на предстоящей неделе. Оценим, примем решение», – дал понять Федотов в разговоре с изданием Bobsoccer.

Напомним, в последний раз ЦСКА становился обладателем Кубка России в 2013 году, когда в серии пенальти был обыгран махачкалинский «Анжи».

Прошедший розыгрыш чемпионата России команда Владимира Федотов завершила на второй строчке.