Чалов не верит, что «Лужники» заполнятся на Суперфинальном матче Кубка России

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о предстоящем Суперфинальном матче Кубка России против «Краснодара».

«Есть ли надежда увидеть заполненные «Лужники»? Надежда, конечно, есть всегда, но, думаю, что это не получится», — цитирует Чалова Sport24.

По словам футболиста, болельщики всегда гонят команду вперед, поэтому есть большая разница, когда играешь при полном стадионе или при малом количестве зрителей.

В текущем сезоне Чалов забил 21 гол и записал на свой счет 6 результативных передач в 39 матчах с учетом всех турниров.

Суперфинал Кубка России ЦСКА – «Краснодар» состоится 11 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:00 по мск.