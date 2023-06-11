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Кубок России

​Игрок «Краснодара» Алонсо отдал свою медаль ребёнку видео

11 Июня 2023 • 19:37 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

В суперфинале Кубка России играли «Краснодар» и ЦСКА. Команда Владимира Федотова отпраздновала победу по пенальти после ничьей 1:1 по итогам 90 минут основного времени.

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо свою серебряную медаль Кубка России отдал ребёнку. Видео показал телеграм-канал «Крысева|Терлецкий».

 

Напомним, что для «Краснодара» это был второй кубковый финал в истории. В 2014 году «быки» тоже проиграли в битве за трофей по пенальти. Тогда соперником краснодарской команды был «Ростов».

Добавим, что чемпионат России «Краснодар» завершил на шестой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хуниор Алонсо
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Окончен после пенальти
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