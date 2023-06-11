В суперфинале Кубка России играли «Краснодар» и ЦСКА. Команда Владимира Федотова отпраздновала победу по пенальти после ничьей 1:1 по итогам 90 минут основного времени.

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо свою серебряную медаль Кубка России отдал ребёнку. Видео показал телеграм-канал «Крысева|Терлецкий».

Напомним, что для «Краснодара» это был второй кубковый финал в истории. В 2014 году «быки» тоже проиграли в битве за трофей по пенальти. Тогда соперником краснодарской команды был «Ростов».

Добавим, что чемпионат России «Краснодар» завершил на шестой позиции.