Пономарёв: «Кубковая игра, настоящая»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал итоги игры Суперфинала Кубка России, в котором его бывший клуб обыграл «Краснодар». Основное и дополнительное время матча закончились вничью со счетом 1:1, но в серии пенальти лучше выступили армейцы, которые выиграли со счетом 6:5. Пономарев похвалил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

- Игорь спас в серии пенальти. Двое ребятишек, которые промахнулись, очень ненадежные. Такие пижонистые и нервные. Так что все тут закономерно. Молодцы, что выиграли. Такая кубковая игра, настоящая, - цитирует слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».