Карсаков — о суперфинале Кубка России: «Я отдаю предпочтение ЦСКА, но и «Краснодар» нельзя списывать со счетов»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков высказался о предстоящем суперфинале Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

Эксперт считает, что «Краснодару» по силам навязать борьбу ЦСКА, назвав «быков» хорошей командой с поставленной игрой, которая выйдет на поле предельно мотивированной.

«Конечно, я отдаю предпочтение ЦСКА, но и «Краснодар» нельзя списывать со счетов.

Если в этом сезоне ЦСКА вместе с серебром РПЛ завоюет и Кубок России — это можно считать золотым дублем», — приводит слова Карсакова «Чемпионат».

Напомним, матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.