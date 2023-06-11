​Стало известно, как изменится формат Кубка России

В следующем сезоне формат розыгрыша Кубка России немного изменится. Об этом рассказал Сергей Анохин, который занимает должность генерального директора компании «Фонбет».

По словам Анохина, в розыгрыше Кубка России пропадёт второй этап финала нижней части сетки, где в этом сезоне играли победитель первой стадии финала нижней части сетки («Краснодар») и проигравший финала верхней части сетки («Урал»).

«Матча между проигравшей командой в финале Пути РПЛ и выигравшей в Пути регионов не будет со следующего сезона. Команды сразу выходят в суперфинал», - сказал Анохин в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Не пропустите текстовую трансляцию суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.