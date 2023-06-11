Акинфеев - о победе в Суперфинале Кубка России: «Сегодня Москва красно-синяя»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказсля о победе в Суперфинале Кубка России над футбольным клубом «Краснодар» по итогам серии пенальти.

Вратарь отметил, что когда главный арбитр кинул монетку, была мысль, чтобы его команда выбирала ворота, но выбор по итогу сделал соперник.

«Сегодня наш праздник. Сегодня Москва красно‑синяя. Я очень счастлив и горд. Хочу поздравить болельщиков, это их победа, их радость, мы их любим, ценим», - заявил Акинфеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что столичный клуб выиграл национальный Кубок в восьмой раз в своей истории и первый титул с 2018 года.