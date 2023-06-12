Смородская назвала причину поражения «Краснодара» от ЦСКА в Суперфинале Кубка России

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась после поражения «Краснодара» от ЦСКА в Суперфинале Кубка России (1:1, 5:6 —по пенальти).

«Конечно, жалко «Краснодар», но нельзя бояться при исполнении пенальти, даже когда перед тобой стоит Акинфеев. Было видно, что игроки заранее проиграли: они выходили бить с точки со страхом в глазах», — приводит слова Смородской «Чемпионат».

Напомним, в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Краснодар» занял шестое место, а ЦСКА стал обладателем серебряных медалей.

15 июля подопечные Владимира Федотова разыграют с «Зенитом» Суперкубок России. Матч пройдет в Казани.