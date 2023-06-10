Колыванов: «Краснодар» сделает всё, чтобы завоевать первый трофей для Галицкого»

Российский тренер Игорь Колыванов оценил расстановку сил перед воскресным Суперфиналом Кубка России. В очной битве сыграют ЦСКА и «Краснодар», игра пройдёт в «Лужниках».

«Краснодар» не изменяет себе весь сезон и старается радовать болельщиков комбинациями, созидательным футболом – их эта команда очень любит. Они сделают всё, чтобы завоевать для Сергея Галицкого первый трофей», - рассказал Колыванов для «Матч ТВ».

Однако, что касается классового превосходства, то оно на стороне ЦСКА, считает эксперт.

«Хороший сезон провели, особенно второй круг. У них появился остроатакующий футбол», - добавил Колыванов.

Напомним, что до сих пор «Краснодар» не выиграл за свою клубную историю ни одного трофея. Максимально близок к победе в Кубке России этот клуб был девять лет назад – в 2014 году, но тогда в финале турнира «быки» уступили в серии пенальти географическим соседям из «Ростова».