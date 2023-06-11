​ЦСКА восьмой раз выиграл Кубок России

Болельщики ЦСКА отмечают успех команды в Кубке России. В суперфинале против «Краснодара» команда Владимира Федотова победила. После ничьей 1:1 московские «армейцы» взяли верх в серии пенальти.

Теперь ЦСКА имеет в списке своих достижений 8 побед в Кубке России. Этот турнир «армейцы» выигрывали в 2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013 и 2023 годах.

Отметим, что во времена СССР ЦСКА пять раз выигрывал национальный кубок – в 1945, 1948, 1951, 1955 и 1991 годах.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт 15 июля. В этот день команда Владимира Федотова сыграет против «Зенита» в Суперкубке.