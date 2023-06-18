Полузащитник «Краснодара» Черников: «Переход в другой клуб РПЛ? Это исключено»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников заявил, что в РПЛ он готов играть только за «быков».

«Переход в другой клуб РПЛ? Это исключено, вообще не вариант. В России хочу играть только за один клуб – «Краснодар», — приводит слова Черникова «РБ Спорт».

Отметим, что 23-летний Черников является воспитанником «Краснодара». В минувшем сезоне за «быков» опорный полузащитник провёл 19 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Действующий контракт Черникова с родным для себя клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.