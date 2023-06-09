Тошич назвал преимущество ЦСКА в суперфинале Кубка России

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о предстоящем суперфинале Кубка России против «Краснодара».

«В чем преимущество ЦСКА? У них есть Игорь Акинфеев — это их преимущество перед «Краснодаром». На Игоря всегда можно положиться», — заявил сербский экс-игрок «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт». Также Зоран отметил, что, несмотря на больший опыт московского клуба, сложно делать прогноз на поединки подобного статуса.

Напомним, что решающий матч сезона Кубка России пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня. ЦСКА вышел в финал турнира в рекордный 12-й раз и впервые с 2016 года. Команда выигрывала Кубок семь раз.