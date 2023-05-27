Защитник «Урала» оценил новый формат Кубка России

Игрок обороны екатеринбургского «Урала» Лео Гогличидзе оценил новый формат Кубка России по футболу. А также рассказал о том, как сказался на его команде вылет из турнира в одном шаге до финала.

«Мы проделали такую объёмную работу, сыграли очень много матчей, в команде все расстроились, когда вылетели. Психологически тяжело было потом. Но что касается самого формата Кубка, нам всё понравилось, мы провели много игр с хорошими командами и это гораздо лучше простых тренировок», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Урал» проиграл «Краснодару» в финале Пути регионов (1:2) и, таким образом, стал последним клубом, который покинул Кубок России.

Суперфинал престижного турнира, напомним, состоится 11 июня в Москве на газоне арены «Лужники». В главной битве за трофей встретятся ЦСКА и «Краснодар».