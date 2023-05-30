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Кубок России

Деменко: «Краснодар» - это команда одного уровня с ЦСКА, клуб ожил и показывает хорошую игру» эксклюзив

30 Мая 2023 • 23:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 17:00

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно формы «быков» в преддверии Суперфинала Кубка России.

- «Краснодар» всегда был амбициозным клубом. Мы привыкли, что эта команда не опускалась ниже пятого места. Сейчас игра у команды наладилась. Мы понимаем, что «Краснодар» уже сделал ставку на Кубок. Клуб показывает свою игру сейчас. Если сравнивать сегодняшний «Краснодар» и «Краснодар» пару месяцев назад, то это два разных клуба. Команда приобрела уверенность.

Суперфинал Кубка будет одним из самых интересных матчей этого сезона. Команды достойны друг друга. Оба клуба могут выиграть. На данный момент «Краснодар» - это команда одного уровня с ЦСКА. Клуб ожил и показывает хорошую игру. Ребята чувствуют уверенность и демонстрируют качественный футбол», - сказал Деменко.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Максим Деменко
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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