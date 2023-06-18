Ионов: «У Ивича есть своё тренерское видение»

Бывший нападающий «Краснодара» Алексей Ионов высказался о главном тренере «быков» Владимире Ивиче.

Напомним, сербский специалист возглавил «Краснодар» минувшей зимой, сменив на этом посту Александра Сторожука.

Ионов отметил, что сложностей в работе с новым тренером у игроков «Краснодара» не возникло, так как все быстро поняли требования Ивича и старались их выполнять. По словам футболиста, успешные выступления команды в весенней части прошедшего сезона являются результатом именно такой работы.

«У него есть своё тренерское видение. Мы поняли, что он хочет от нас, старались это выполнять на тренировках. Что касается тактических новшеств, то их почти не было. Многие вещи нам уже знакомы, поэтому каких-то сложностей в работе с новым главным тренером не было», — приводят слова Ионова «Известия».

В прошлом сезоне «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков в 30 турах. Также «быки» сумели выйти в суперфинал Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, 5:6 — пен).