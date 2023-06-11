ЦСКА или «Краснодар»: Ловчев предсказал победителя Кубка России

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался относительно суперфинала Кубка России, в котором сойдутся столичный ЦСКА и «Краснодар».

«Ожидание простое - победа ЦСКА, потому что команда более сильная. И клуб, и Федотов не скрывают, что цель тут одна. Только трофей. Мой прогноз - 2:1 в пользу ЦСКА», - приводятся слова Ловчева в социальных сетях.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, на столичном стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.