Нигматуллин - о Суперфинале Кубка России: «Краснодару» чуть-чуть не повезло

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о Суперфинале Кубка России, в котором московский ЦСКА по итогам серии 11-метровых ударов оказался сильнее «Краснодара».

Экс-игрок сборной России отметил, что поединок получился шикарным, и было настоящее ощущение праздника. Он отметил, что «быки» были очень близки к своему первому титулу в истории, но им чуть-чуть не повезло.

«Хочется поздравить ЦСКА с трофеем. Уверен, в скором времени они выиграют ещё несколько титулов. С приходом Федотова армейцы вновь вернулись к вершине российского футбола», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».