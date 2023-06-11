Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Кубка России.

- Для вас ЦСКА - основной претендент на завоевание трофея в это воскресенье?

- Я болею за своих воспитанников, я сам оттуда. У ЦСКА есть только одна цель - победа в чемпионате и в Кубке страны, клуб точно будет нацелен на победу. Финал есть финал, один матч может подарить нам сенсацию.

- За год работы в ЦСКА Федотов привёл команду ко второму месту в чемпионате и дошёл до финала Кубка. Вас это удивляет?

- Я бы не удивился, он просто добротно делает свою работу. В финале нельзя расслабляться, ведь для «Краснодара» забрать Кубок - голубая мечта. Концовка чемпионата получилась сумбурной, так что ждём интересной игры.

- Если ЦСКА берёт Кубок, то команду можно будет назвать первой в стране? С учётом скидки на финансовые возможности «Зенита».

- Думаю, да. Вы хорошо подметили про финансовую составляющую. За первое место никто особо не боролся, а на вторую строчку рвались многие. Даже начали говорить, что у нас в чемпионате играет не «Зенит», а «Газпром».