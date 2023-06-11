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Кубок России

​Дюков верит, что суперфинал Кубка России по антуражу перебьёт финал Лиги чемпионов

11 Июня 2023 • 16:58 Комментировать (2)
Краснодар
0:0
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
1-й тайм

В воскресенье вечером в суперфинале Кубка России трофей будут разыгрывать «Краснодар» и ЦСКА. Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, верит в то, что суперфинал в «Лужниках» по антуражу превзойдёт финал Лиги чемпионов.

«Удастся ли по антуражу перебить? Посмотрим, будем стараться», - сказал Дюков представителям СМИ.

Напомним, что в субботу вечером в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Родри.

Следить за битвой между «Краснодаром» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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Комментарии (2)
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Папаня
11 Июня 2023 в 17:26
Боюсь даже спросить, что именно он считает антуражем.
ингерман
11 Июня 2023 в 17:05
ай кто б самневалси.. А-ха-ха-ха! )))
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