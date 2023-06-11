​Дюков верит, что суперфинал Кубка России по антуражу перебьёт финал Лиги чемпионов

В воскресенье вечером в суперфинале Кубка России трофей будут разыгрывать «Краснодар» и ЦСКА. Александр Дюков, который занимает пост президента Российского футбольного союза, верит в то, что суперфинал в «Лужниках» по антуражу превзойдёт финал Лиги чемпионов.

«Удастся ли по антуражу перебить? Посмотрим, будем стараться», - сказал Дюков представителям СМИ.

Напомним, что в субботу вечером в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Родри.

Следить за битвой между «Краснодаром» и ЦСКА можно в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.