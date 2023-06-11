Шикунов: «Хочу, чтобы судьба вознаградила Галицкого победой в Кубке России»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Функционер признался, что в предстоящей встрече будет поддерживать «Краснодар», так как считает, что владелец южного клуба Сергей Галицкий заслужил трофей.

«Хочу, чтобы судьба вознаградила Галицкого победой в Кубке России. Буду болеть за Галицкого персонально, он заслужил трофей», — приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

Напомним, Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году. С тех пор наивысшим достижением «быков» в Кубке России остаётся финал 2014 года, в котором «Краснодар» уступил «Ростову».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 мая, в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.