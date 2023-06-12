Бабаев: «Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он великий»

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о вкладе голкипера Игоря Акинфеева в победу в суперфинале Кубка России.

«Мы были поближе к победе, но серия пенальти добавляет градуса любому финалу. Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он великий. Только усилил эмоции от этой победы», - приводит слова Бабаева издание «Чемпионат».

Суперфинал турнира состоялся на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Голами отметились Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5.