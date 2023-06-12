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Кубок России

Бабаев: «Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он великий»

12 Июня 2023 • 10:02 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев высказался о вкладе голкипера Игоря Акинфеева в победу в суперфинале Кубка России.

«Мы были поближе к победе, но серия пенальти добавляет градуса любому финалу. Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он великий. Только усилил эмоции от этой победы», - приводит слова Бабаева издание «Чемпионат».

Суперфинал турнира состоялся на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Голами отметились Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Роман Бабаев
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