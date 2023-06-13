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Кубок России

​Бузникин: «Всё решило мастерство Акинфеева»

13 Июня 2023 • 06:25 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Максим Бузникин сейчас работает руководителем селекционной службы «Краснодара». Его команда только что сыграла в Суперфинале Кубка России, проиграв, однако, по пенальти московскому ЦСКА. Это было второе поражение «Краснодара» в финале Кубка России - в предыдущий раз это случилось в 2014 году с «Ростовом». Бузникин прокомментировал итоги матча.

- В серии одиннадцатиметровых ЦСКА был лучше. Второй тайм мы провели очень хорошо — атаковали, соперник оборонялся. Не хватило одного гола для победы. Игра была равной, но все решило мастерство Игоря Акинфеева, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Максим Бузникин
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