Сперцян заявил, что его переход в «Спартак» или «Зенит» невозможен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о своём возможном переходе в «Спартак» или «Зенит».

По словам 23-летнего футболиста, он не хочет даже рассматривать трансфер в другой российский клуб.

«Это моё отношение к «Краснодару», благодарность за то, что люди делают для меня. Я пытаюсь максимально помочь своей команде. Поэтому вопрос о переходах в России вообще закрыт, это невозможно», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Сперцян может продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе». Также была информация об интересе к армянскому футболисту со стороны французского «Марселя».

В прошедшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.