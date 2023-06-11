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Кубок России

​Суперфинал Кубка России лучше финала Лиги чемпионов – генсек РФС

11 Июня 2023 • 20:06 Комментировать (1)
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, сравнил суперфинал Кубка России с финалом Лиги чемпионов.

«Наш финал лучше. Посмотрите на организацию последних финалов Лиги чемпионов и на организацию соревнований в России. Это совершенно разные уровни. В плане организации там всё не очень хорошо, вспомните прошлогодний скандал в Париже», - сказал Митрофанов представителям СМИ.

В суперфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти после ничьей 1:1. Днём ранее в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России РФС Лига Чемпионов Максим Митрофанов
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Комментарии (1)
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sqrt
11 Июня 2023 в 20:11
Да что там финал Лиги чемпионов.
Лучше финала первенства мира!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
3.90 3.75 2.02
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