​Суперфинал Кубка России лучше финала Лиги чемпионов – генсек РФС

Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза, сравнил суперфинал Кубка России с финалом Лиги чемпионов.

«Наш финал лучше. Посмотрите на организацию последних финалов Лиги чемпионов и на организацию соревнований в России. Это совершенно разные уровни. В плане организации там всё не очень хорошо, вспомните прошлогодний скандал в Париже», - сказал Митрофанов представителям СМИ.

В суперфинале Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» по пенальти после ничьей 1:1. Днём ранее в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Интер» со счётом 1:0.