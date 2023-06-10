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Кубок России

Чалов назвал сильные стороны «Краснодара»

10 Июня 2023 • 11:32 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
11.06 17:00

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов в преддверии суперфинала Кубка России против «Краснодара» поделился мнением об игре «быков».

Чалов назвал «Краснодар» достойным соперником, выделив в его составе нападающего Джона Кордобу и полузащитника Эдуарда Сперцяна. Футболист выразил мнение, что в предстоящем матче «армейцам» придётся нелегко.

«Поставленная игра, контроль мяча, быстрые фланговые футболисты, интенсивный футбол. Сильный форвард Кордоба. Лучший ассистент РПЛ Эдуард Сперцян действует креативно в центре поля», — приводит слова Чалова пресс-служба РФС.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится завтра, 11 июня, в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Фёдор Чалов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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