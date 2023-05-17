Гаджиев хочет, чтобы «Краснодар» выиграл Кубок России

Знаменитый российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев хочет победы «Краснодара» в Суперфинале Кубка России. Он, напомним, пройдёт 11 июня в столичных «Лужниках».

«Хотелось бы, что так произошло. Много всего вложено в «Краснодар». Сергей Галицкий многое сделал для развития футбола в регионе, это любимая вторая команда многих болельщиков», - рассказал Гаджиев для «РБ Спорт», добавив, что и при нынешней ситуации с посещаемостью краснодарцы могут похвастаться отличной статистикой на стадионе.

Напомним, что сегодня вечером «быки» завоевали путёвку в Суперфинал турнира благодаря победе над крепким «Уралом» - 2:1. О том, как это было, читайте в нашей заметке.