Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Я хотел бы сыграть в суперфинале Кубка России»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев заявил, что хотел бы сыграть с ЦСКА в суперфинале Кубка России.

«Конечно, я хотел бы сыграть в суперфинале. Я всегда хочу играть, я готов играть. Делаю всё, чтобы выходить в старте, но тренер решает, кому играть в том или ином матче», — цитирует Агкацева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Агкацев провёл в составе «быков» семь матчей, пропустил пять голов и в четырёх встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в воскресенье, 11 июня, в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Отметим, что «быки» ещё ни разу в своей истории не выигрывали Кубок России.