Нигматуллин рассказал, стоит ли вратарю «Краснодара» Сафонову выходить на поле в матче с ЦСКА

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, нужно ли голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову выходить на поле в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.

Напомним, в концовке прошедшего розыгрыша чемпионата России в стартовом составе «Краснодара» регулярно начал появляться второй вратарь команды Станислав Агкацев.

«Основной вратарь должен быть один. Агкацев — интересный голкипер. Но два сильных вратаря в одной команде не уживаются», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня в «Лужниках». Начало — в 17:00 по московскому времени.