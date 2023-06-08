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Кубок России

Нигматуллин рассказал, стоит ли вратарю «Краснодара» Сафонову выходить на поле в матче с ЦСКА

08 Июня 2023 • 11:59 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
11.06 17:00

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, нужно ли голкиперу «Краснодара» Матвею Сафонову выходить на поле в Суперфинале Кубка России против ЦСКА.

Напомним, в концовке прошедшего розыгрыша чемпионата России в стартовом составе «Краснодара» регулярно начал появляться второй вратарь команды Станислав Агкацев.

«Основной вратарь должен быть один. Агкацев — интересный голкипер. Но два сильных вратаря в одной команде не уживаются», — приводит слова Нигматуллина «Спорт-Экспресс».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится 11 июня в «Лужниках». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Руслан Нигматуллин Матвей Сафонов
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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