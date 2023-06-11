​Масалитин: «Серия пенальти - это лотерея»

Московский ЦСКА выиграл Суперфинал Кубка России, команда обыграла «Краснодар», но лишь в серии пенальти. Бывший бомбардир ЦСКА Валерий Масалитин считает, что его команда победила благодаря большему хладнокровию и нервам. Он поделился своим мнением об игре.

- Понятно, что серия пенальти - это лотерея. У кого крепче нервы, тот и добивается успеха. Крепче они оказались у ЦСКА. Плюс великолепно проявил себя в этой серии Акинфеев, - цитирует слова Масалитина Rusfootball.info.

В предыдущий раз ЦСКА выигрывал Кубок России десять лет тому назад - в 2013 году.