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Кубок России

Чалов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России

01 Июня 2023 • 13:16 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 17:00

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России, в котором столичный клуб сыграет против «Краснодара».

Форвард отметил, что будут играть две команды, которые достойны победы.

Также он отметил, что матч 29-го тура РПЛ между командами нельзя называть репетицией Суперфинала.

«Не сказал бы, что это была репетиция, потому что у них не было двух-трех игроков, определяющих стиль игры. Финал в любом случае получится другим. Будут другие скорости и атмосфера», - приводит слова Чалова Sport24.

Поединок состоится 11 июня на стадионе «Лужники» и начнётся в 17:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Фёдор Чалов
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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