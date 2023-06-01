Чалов поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России, в котором столичный клуб сыграет против «Краснодара».

Форвард отметил, что будут играть две команды, которые достойны победы.

Также он отметил, что матч 29-го тура РПЛ между командами нельзя называть репетицией Суперфинала.

«Не сказал бы, что это была репетиция, потому что у них не было двух-трех игроков, определяющих стиль игры. Финал в любом случае получится другим. Будут другие скорости и атмосфера», - приводит слова Чалова Sport24.

Поединок состоится 11 июня на стадионе «Лужники» и начнётся в 17:00 по московскому времени.