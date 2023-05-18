Ловчев: «ЦСКА выглядит фаворитом в матче с «Краснодаром»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался перед суперфиналом Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с «Краснодаром».

«ЦСКА выглядит фаворитом — команда стабильнее прошла сезон. Там, на мой взгляд, более классные футболисты. ЦСКА сильнее во всех линиях. Исход финала будет зависеть от того, кто меньше ошибется», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, ЦСКА в финале Пути РПЛ в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Урала» (1:1, 2:1), а «Краснодар» в двух финальных этапах Пути регионов обыграл сначала «Акрон» (0:0, 4:2 — по пенальти), а затем одолел «Урал» (2:1).

Суперфинал Кубка России ЦСКА – «Краснодар» состоится 11 июня в «Лужниках».