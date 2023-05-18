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Кубок России

Ловчев: «ЦСКА выглядит фаворитом в матче с «Краснодаром»

18 Мая 2023 • 21:37 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 19:00

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался перед суперфиналом Кубка России, в котором ЦСКА сыграет с «Краснодаром».

«ЦСКА выглядит фаворитом — команда стабильнее прошла сезон. Там, на мой взгляд, более классные футболисты. ЦСКА сильнее во всех линиях. Исход финала будет зависеть от того, кто меньше ошибется», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Напомним, ЦСКА в финале Пути РПЛ в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Урала» (1:1, 2:1), а «Краснодар» в двух финальных этапах Пути регионов обыграл сначала «Акрон» (0:0, 4:2 — по пенальти), а затем одолел «Урал» (2:1).

Суперфинал Кубка России ЦСКА – «Краснодар» состоится 11 июня в «Лужниках».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Евгений Ловчев
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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