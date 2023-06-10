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Акинфеев: «Это долгожданный Суперфинал, мы оставим все силы на поле»

10 Июня 2023 • 15:34 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.50 2 2.03
11.06 17:00

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился комментарием о предстоящем матче с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.

«Для меня это долгожданный Суперфинал. Никто не должен сомневаться, что мы оставим все силы на поле. Мы должны на поле умереть. Надеюсь, нынешнее поколение проникнется такими матчами. Антураж располагает», — передает слова Акинфеева «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 голкипер провел 34 матча во всех турнирах, пропустил 31 гол и 11 раз смог сыграть «на ноль».

Встреча между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 11 июня, начало игры запланировано на 17:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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11.06.23 в 17:00
Краснодар Краснодар
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