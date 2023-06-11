Агент: «Решение по Мойзесу всё ещё не принято»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, что за московский клуб 28-летний бразилец выступает на правах аренды, а принадлежит он «Интернасьоналу».

«Никаких новостей от ЦСКА насчёт Мойзеса нет. Решение всё ещё не принято. Мы продолжаем ждать и вести консультации с другими клубами», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, Мойзес перешёл в ЦСКА прошлым летом. С тех пор защитник провёл в составе «армейцев» 35 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает южноамериканского футболиста в 3 миллиона евро.

Свой ближайший матч ЦСКА проведёт сегодня, 11 июня, против «Краснодара» в рамках суперфинала Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Лужники» и начнётся она в 17:00 по московскому времени.