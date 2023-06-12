Футбольный эксперт Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о победе ЦСКА в Суперфинале Кубка России.
- Что бросилось в глаза в матче Суперфинала Кубка России?
- Ажиотажем. В наше время на трибуны ходит мало народу. Самая большая посещаемость у «Зенита» - тысяч тридцать. А вчера пришло больше народу, и это приятно. И, конечно, было много страсти на поле. Все, как и положено в финале.
- Справедливо, что все решилось в серии пенальти?
- Конечно. Я-то вообще предполагал, что ЦСКА выиграет 2:0. Хотя легкой победы не будет. Но получилось так, что была борьба, а это всегда нравится зрителям. Театр получился.
- Почему не верили, что «Краснодар» забьет? У него весной результативность хорошая.
- Потому что ЦСКА играет стабильно в этом сезоне, в отличие от «быков», и уже сформирован для больших задач. Но никто не отменял мотивацию и желание, которых у южан было хоть отбавляй.
- ЦСКА сможет побороться за золото в следующем сезоне?
- Я всегда говорил, что «армейцы» борются только за первые места и всегда играют на победу.
- Для этого нужно усиление?
- Это уже вопросы к тренеру, клубу. Я могу только гадать.
- Самый обсуждаемый момент матча – был ли пенальти в ворота «Краснодара». Вам как показалось?
- Этот сезон стал самым обсуждаемым в плане судейства. Пусть это будет на совести арбитров. Раньше были Левников, Баскаков, Ибрагимов и как бы к ним не относились, с ними хоть поговорить можно было на поле. Сейчас не скажи, не посмотри, не махни – сразу карточка. Раз пошла такая тенденция с их стороны – ну, неверное, это правильно, как они говорят.
- Кто для вас самый яркий футболист финала?
- Если выделю Акинфеева – обидятся все остальные. Я его всегда выделяю, но сейчас не буду этого делать, потому что победу принесла вся команда, а не один человек.
- Одним из самых ярких игроков «быков» был Сперцян. Если он уйдет - это будет огромнаяпотеря для «Краснодара»?
- Безусловно. Это игрок из серии незаменимых.
- «Краснодар» на что может претендовать в следующем сезоне?
- Все от него зависит. Если останется такое же рвение и желание и не будет скачков вверх-вниз, будет большая стабильность, тогда команда сможет бороться за более высокие места. За призовую тройку хотя бы.
Елена Григорьевская
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