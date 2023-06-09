Кулик не смог назвать фаворита в суперфинале Кубка России

Бывший игрок ЦСКА Владимир Кулик высказался о предстоящем суперфинале Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

Эксперт не смог назвать фаворита этой встречи, отметив, что в концовке текущего сезона обе команды выглядят хорошо.

«Игра будет интересная. Сложно сказать, кто фаворит, потому что в концовке чемпионата ЦСКА и «Краснодар» хорошо играли», — приводит слова Кулика «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится в воскресенье, 11 июня. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Отметим, что «армейцы» в последний раз выигрывали Кубок России в 2013 году, а «быки» не побеждали в этом турнире ни разу.