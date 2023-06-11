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Кубок России

Стипиди: «Сафонов мог бы помочь «Краснодару» в серии пенальти, а у Батчи и Олусегуна нулевая ответственность» эксклюзив

11 Июня 2023 • 20:17 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «Краснодара» от московского ЦСКА в суперфинале Кубка России (1:1, по пенальти 5:6).

- Я думаю, у некоторых игроков «Краснодара» ответственность равна нулю. Два человека безобразно бьют пенальти, как будто в этой серии не решается судьба Кубка страны, как будто это простая календарная игра. И на протяжении сезона не было особой пользы для «Краснодара» ни от Батчи, ни от Олусегуна.

Жаль, конечно. Команда прошла такой путь и вела в финале в послематчевой серии после трёх ударов тех и других. Прекрасно известно, что пробивать пенальти на технику в ворота Акинфеева нельзя. Он грамотный вратарь, который реагирует только по удару. Поэтому нужно было бить пенальти как Дивеев.

Что касается решения Ивича не менять Агкацева на последней минуте игры, то, я думаю, Сафонов мог бы помочь «Краснодару» в серии пенальти. Он тоже реагирует по удару, а не гадает. Но к Агкацеву никаких претензий нет, он отыграл матч нормально, а пенальти – это лотерея.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Матвей Сафонов Павел Стипиди Олакунле Олусегун Жоау Батчи
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