Червиченко — о суперфинале Кубка России: «Я жду победы «Краснодара»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Краснодар».

Предприниматель признался в своих симпатиях к «Краснодару», отметив при этом, что фаворита в предстоящей встрече нет.

«Я жду победы «Краснодара»! Хочется, чтобы Галицкому воздалось за все труды. Очень надеюсь, что «Краснодар» завоюет свой первый трофей в истории», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени. Отметим, что «армейцы» в последний раз выигрывали Кубок России в 2013 году. Для «быков» же наивысшим достижением в этом турнире остаётся выход в финал.