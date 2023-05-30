Баста исполнит две песни на суперфинале Кубка России

В воскресенье, 11 июня, состоится суперфинал Кубка России. В «Лужниках» трофей разыграют ЦСКА и «Краснодар».

Организаторы суперфинала сообщают, что после финального свистка на поле выступит рэпер Баста. Он исполнит песни «Моя игра» и «Сансара».

Матч за Кубок России между ЦСКА и «Краснодаром» стартует 11 июня в 17:00 по московскому времени. Для краснодарских «быков» это будет шанс завоевать трофей впервые в своей истории.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является московский «Спартак». В прошлом году в финале «красно-белые» обыграли «Динамо» - 2:1.