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Кубок России

Баста исполнит две песни на суперфинале Кубка России

30 Мая 2023 • 18:15 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
11.06 17:00

В воскресенье, 11 июня, состоится суперфинал Кубка России. В «Лужниках» трофей разыграют ЦСКА и «Краснодар».

Организаторы суперфинала сообщают, что после финального свистка на поле выступит рэпер Баста. Он исполнит песни «Моя игра» и «Сансара».

Матч за Кубок России между ЦСКА и «Краснодаром» стартует 11 июня в 17:00 по московскому времени. Для краснодарских «быков» это будет шанс завоевать трофей впервые в своей истории.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является московский «Спартак». В прошлом году в финале «красно-белые» обыграли «Динамо» - 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Баста
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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