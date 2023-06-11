Ивич: «Мы готовы к матчу»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Вы проиграли ЦСКА со счетом 0:3 в Кубке. С тех пор насколько сильнее стала команда и в чем?

- После этого у нас был еще один матч, в котором мы победили 1:0, потом еще один, в котором была ничья. Это был первый поединок со мной в этом году. Мы работали и работали, действительно улучшили нашу игру, улучшили наши результаты. Сегодняшний матч - последний в нашем году. Мы к нему готовы.

- Почему в воротах Агкацев, а не Сафонов?

- Это решение главного тренера.

- Очень много разговоров по поводу того, что эта игра может оказаться последней для Сперцяна. Соответствует ли это действительности, в каком состоянии ваш лидер?

- У нас такого разговора не было, по этому поводу мы не говорили. Сегодня Сперцян - наш капитан. Из-за того, что Сафонова нет. Он выйдет на поле, я уверен, что он проявит себя на максимум и поможет нам заполучить эту победу.