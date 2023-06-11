Гаджиев сравнил суперфинал Кубка России с финалом Лиги чемпионов

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев, в настоящий момент занимающий пост президента махачкалинского «Динамо», поделился мнением о предстоящем суперфинале Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

Специалист заявил, что ожидает увидеть жёсткую и организованную игру, в которой обе команды будут действовать предельно сконцентрировано и не станут бежать вперёд без оглядки.

Также Гаджиев выразил мнение, что явного фаворита в предстоящей игре нет, приведя в пример финал Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0).

«Перед вчерашним финалом Лиги чемпионов все говорили, что «Манчестер Сити» уничтожит «Интер». И что? В конце неизвестно, что могло случиться. Здесь та же самая ситуация – плюс-минус две копейки разницы. Чуть получше, может быть, в концовке сезона играл ЦСКА, но и «Краснодар» выглядел нормально», — цитирует Гаджиева Metaratings.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.