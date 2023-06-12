Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился эмоциями от суперфинала Кубка России.

«Очень хороший матч для Кубка России, такой зрелищный, с накалом. Да и болельщики пришли, больше 50 тысяч — это много. Такая атмосфера интересная получилась, хорошая», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание «Газета.Ру». Также Деменко считает, что великий вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заслужил звание лучшего игрока встречи, поскольку именно он принёс медаль «армейцам».

Напомним, что ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» на стадионе «Лужники» в серии послематчевых пенальти после ничьи со счётом 1:1 в основное время.