Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Деменко поделился эмоциями от суперфинала Кубка России

12 Июня 2023 • 20:22 Комментировать
Краснодар
1:1
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился эмоциями от суперфинала Кубка России.

«Очень хороший матч для Кубка России, такой зрелищный, с накалом. Да и болельщики пришли, больше 50 тысяч — это много. Такая атмосфера интересная получилась, хорошая», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание «Газета.Ру». Также Деменко считает, что великий вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев заслужил звание лучшего игрока встречи, поскольку именно он принёс медаль «армейцам».

Напомним, что ЦСКА выиграл Кубок России, обыграв «Краснодар» на стадионе «Лужники» в серии послематчевых пенальти после ничьи со счётом 1:1 в основное время.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Максим Деменко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
20:46 · Кубок России
Газзаев назвал Акинфеева лучшим игроком в истории российского футбола
20:22 · Кубок России
Деменко поделился эмоциями от суперфинала Кубка России
20:17 · Кубок России
Гладилин: Победа ЦСКА над «Краснодаром» — это заслуга Акинфеева
19:42 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Акинфеева: Он живая легенда ЦСКА
19:33 · Кубок России
Сёмин считает, что «Краснодар» скоро выиграет свой первый трофей
19:20 · Кубок России
Нигматуллин - о Суперфинале Кубка России: «Краснодару» чуть-чуть не повезло
19:18 · Кубок России
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Победа в Кубке была нужнее «Краснодару», чем ЦСКА» эксклюзив
18:55 · Кубок России
Карраскаль: «В суперфинале Кубка было очень тяжело»
18:03 · Кубок России
Боков: «Тренерский штаб ЦСКА смог создать семейную обстановку» 1
17:56 · Кубок России
Увидеть поднятие ЦСКА кубка России можно от первого лица видео
17:42 · Кубок России
Смородская назвала причину поражения «Краснодара» от ЦСКА в Суперфинале Кубка России 1
17:31 · Кубок России
Дьяков: «Суперфинал Кубка России был даже интереснее финала Лиги чемпионов» 1
16:17 · Кубок России
Зайнутдинов — о победе в Кубке России: «Мой самый счастливый день в ЦСКА»
15:15 · Кубок России
Алдонин отметил важность победы в Кубке России для молодых игроков ЦСКА
15:06 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Приятно, что мы завоевали трофей, но всегда хочется большего»
Все новости