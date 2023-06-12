Щенников: «Пока точно не знаю, где продолжу карьеру»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников, который в ближайшее время покинет московский клуб официально, высказался о своём будущем.

«Определился ли я с будущим? Ещё нет. Пока точно не знаю, где продолжу карьеру», — приводит слова Щенникова «РБ Спорт».

Отметим, что Щенников является воспитанником ЦСКА и выступает за московский клуб на протяжении всей своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне 32-летний защитник провёл за «красно-синих» всего шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Напомним, вчера, 11 июня, Щенников вместе с ЦСКА выиграл свой четвёртый Кубок России. Кроме того, в составе «армейцев» опытный футболист успел трижды стать чемпионом страны.