Началась продажа билетов на суперфинал Кубка России

Российский футбольный союз объявил о начале продаж билетов на суперфинал Кубка России. В нём трофей разыграют ЦСКА и «Краснодар».

Суперфинал национального кубка пройдёт в воскресенье, 11 июня. Битву за трофей примет главная футбольная арена России – «Лужники».

Купить билет на суперфинал Кубка России можно на сайте «Кассир.Ру» по этой ссылке.

Отметим, что ЦСКА выигрывал Кубок России семь раз (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013), а «Краснодар» - ни разу. Лучшим результатом «быков» в этом турнире является финал 2014 года. Тогда краснодарцы проиграли «Ростову» в серии пенальти.