«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Суперфинале Кубка России по футболу встречаются «Краснодар» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - ЦСКА Москва
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Протокол игры
Агкацев Станислав•Алонсо Хуниор•Петров Сергей•Рамирес Кристиан•Сперцян Эдуард•Батчи Жоау•Кордоба Джон•Арутюнян Геворг•Ионов Алексей•Кевин•Олусегун Олакунле
Акинфеев Игорь•Дивеев Игорь•Мойзес Моура•Кучаев Константин•Набабкин Кирилл•Зайнутдинов Бактиёр•Зделар Саша•Чалов Фёдор•Медина Хесус•Обляков Иван•Виллиан да Силва
11 июня. Стадион "Лужники" (Москва).
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