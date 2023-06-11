Кузьмичёв — о суперфинале Кубка России: «Я буду переживать за Сергея Галицкого»

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился мнением о суперфинале Кубка России, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

Эксперт признался, что в этой встрече он будет поддерживать «Краснодар» и отдельно владельца клуба Сергея Галицкого. Что касается фаворита главного матча турнира, то Кузьмичёв его не видит.

«Наверное, я буду переживать за Сергея Николаевича Галицкого. Мне хочется, чтобы его команда завоевала трофей. Человек столько вкладывает в футбол, столько сделал для «Краснодара». Он заслуживает этой победы», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Матч «Краснодар» — ЦСКА проходит в данную минуту. Сейчас идёт начало первого тайма, счёт пока не открыт — 0:0.