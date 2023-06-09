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Кубок России

Дьяков объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом в матче с «Краснодаром»

09 Июня 2023 • 17:19 Комментировать
Краснодар
...
ЦСКА Москва
1 4.00 X 3.65 2 2.00
11.06 17:00

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от Суперфинального матча Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«ЦСКА будет играть с «Краснодаром» в Москве — это важно. А еще «армейцы» хорошо провели концовку сезона, поэтому ЦСКА — фаворит в Суперфинале», — заявил Дьяков «Чемпионату».

По мнению экс-игрока, у «быков» будет очень серьезный настрой, ведь команда еще ни разу не выигрывала трофей, но у ЦСКА есть Игорь Акинфеев, который поможет молодым футболистам правильно подготовиться к матчу в психологическом плане.

Суперфинал Кубка России «Краснодар» - ЦСКА пройдет 11 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Виталий Дьяков
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КРАСНОДАР ЦСКА МОСКВА
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