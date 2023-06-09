Дьяков объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом в матче с «Краснодаром»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от Суперфинального матча Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

«ЦСКА будет играть с «Краснодаром» в Москве — это важно. А еще «армейцы» хорошо провели концовку сезона, поэтому ЦСКА — фаворит в Суперфинале», — заявил Дьяков «Чемпионату».

По мнению экс-игрока, у «быков» будет очень серьезный настрой, ведь команда еще ни разу не выигрывала трофей, но у ЦСКА есть Игорь Акинфеев, который поможет молодым футболистам правильно подготовиться к матчу в психологическом плане.

Суперфинал Кубка России «Краснодар» - ЦСКА пройдет 11 июня и начнется в 17:00 по московскому времени.