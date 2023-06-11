Корнеев — о суперфинале Кубка России: «Думаю, в этом матче 50 на 50»

Бывший игрок ЦСКА Игорь Корнеев поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором «армейцы» встретятся с «Краснодаром».

По мнению эксперта, фаворита в предстоящей встрече нет, так как обе команды сейчас находятся в хорошей форме.

«ЦСКА весь сезон прошёл ровно и сильно, но «Краснодар» прибавляет в концовке сезона. Думаю, в этом матче 50 на 50. Финал – это всегда что‑то непонятное», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Начало — в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что «Краснодар» ещё ни разу в своей истории не выигрывал Кубок России. ЦСКА же побеждал в этом турнире 12 раз.