Петров — о суперфинале Кубка России: «Все понимают, что это шанс войти в историю»

Защитник «Краснодара» Сергей Петров поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России, в котором «быки» встретятся с ЦСКА.

Петров отметил, что перед решающей встречей турнира игроки «Краснодара» сильного волнения не испытывают и готовятся к игре в стандартном режиме.

«Присутствует сосредоточенность, но не загоняем себя. Где-то смеёмся, где-то стараемся быть внимательными. Все понимают, что это шанс войти в историю. Нужно сохранять спокойствие», — цитирует Петрова официальный сайт РФС.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, в «Лужниках». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.